Il gruppo “Insieme per Terranuova” traccia un bilancio del primo anno di legislatura

Arezzo, 03 luglio 2025 – A poco più di un anno dall’inizio del mandato amministrativo, il gruppo consiliare di maggioranza Insieme per Terranuova traccia un primo bilancio dell’attività svolta. A intervenire sono il capogruppo Mauro Bigazzi e la vice capogruppo Francesca Poccetti, protagonisti di un percorso segnato, come spiegano, da impegno costante, crescita personale e attenzione alle esigenze della cittadinanza. «È passato già un anno dall’inizio del mio mandato da consigliera comunale – dichiara Francesca Poccetti – e credo sia importante restituire alla comunità un primo bilancio. È stato un anno intenso, ricco di sfide, ma anche di soddisfazioni. Entrare nelle dinamiche amministrative richiede tempo, studio e dedizione: le regole, i procedimenti, i tempi istituzionali non sono semplici da comprendere, ma grazie al supporto del gruppo, degli assessori, degli uffici e del Sindaco, ho potuto affrontare questo percorso con maggiore consapevolezza».

Tra gli aspetti più significativi, Poccetti sottolinea il valore del rapporto diretto con i cittadini: «Il contatto umano è l’elemento che più arricchisce questo ruolo. Ascoltare le persone, raccogliere segnalazioni e cercare soluzioni è ciò che dà senso concreto al nostro impegno. Non basta “esserci”: dobbiamo provare a portare risultati tangibili». Il capogruppo Mauro Bigazzi, riflettendo su questi primi dodici mesi, evidenzia il lavoro corale svolto dal gruppo consiliare: «Dall’approvazione del bilancio comunale alla partecipazione a eventi istituzionali e sociali, il nostro è stato un impegno a 360 gradi. Abbiamo cercato di dare un contributo attivo, anche nelle scelte sulle priorità degli interventi pubblici, in piena collaborazione con giunta e uffici. È proprio questa sinergia la chiave per affrontare i problemi e individuare soluzioni efficaci».

Bigazzi ribadisce inoltre il senso di responsabilità legato al ruolo di coordinamento del gruppo: «Essere capogruppo non significa avere un ruolo di superiorità, ma al contrario implica il dovere di sostenere e valorizzare il lavoro di tutti i consiglieri, ciascuno impegnato nelle proprie deleghe o commissioni. Lavoriamo ogni giorno per realizzare il programma elettorale, frutto di una coalizione politica e di un patto di fiducia con i cittadini». Entrambi i rappresentanti concordano sulla necessità di mantenere vivo il dialogo con la comunità e di continuare a confrontarsi internamente in maniera costruttiva. «Ci riuniamo periodicamente – spiega Poccetti – per discutere dei problemi segnalati e cercare insieme le risposte più adeguate. Il percorso è ancora lungo, ma continueremo a impegnarci con umiltà e determinazione». Il primo anno si è concluso con la partecipazione a numerose iniziative e con l’inaugurazione di opere pubbliche importanti, come la riqualificata Piazza delle Torri, simbolo, come è stato ricordato, del lavoro svolto e di una visione rivolta al futuro.

«I dubbi e le incertezze iniziali – conclude Bigazzi – hanno lasciato spazio alla determinazione e alla consapevolezza. La soddisfazione dei cittadini è il nostro obiettivo, e continueremo a perseguirlo puntando su confronto, collaborazione e condivisione. Dare pregio e utilità a Terranuova e al suo territorio è, oggi più che mai, il nostro dovere».