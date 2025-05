Mercato del cacio. L’appuntamento domenica 18

Nel Borgo di Civitella torna l’annuale Mercato del Cacio. L’appuntamento con la 22esima edizione, organizzata dal Comune in collaborazione con Slow Food Valdichiana, è per domenica 18 maggio. Il Mercato del Cacio di Civitella è unico nel suo genere nel panorama non solo regionale. In oltre 20 anni ha saputo ritagliarsi uno spazio sempre più di nicchia, nel rispetto della filiera corta e nella particolarità della lavorazione a latte crudo, grazie ad un apposito disciplinare.

I visitatori potranno conoscere qui chi sono i piccoli produttori di pecorini e caprini, che non solo presenteranno e venderanno i propri formaggi ma ne racconteranno la storia. Al Mercato ci saranno anche ricotta e raviggiolo e i prodotti dei Presìdi Caciofiore della campagna romana. In più saranno ancora presenti gli amici del Comune gemellato di Kämpfelbach, con birra e i loro prodotti tipici.

Quest’anno nell’ambito della manifestazione Barbara Nappini, Presidente di Slow Food Italia, presenterà il libro "La natura bella delle cose". Il saggio di Nappini invita all’azione raccontando non soltanto quello che nel mondo non funziona ma, soprattutto, gli uomini e le donne che possono rendere la nostra Terra migliore, nella sua bellezza più autentica. Introdurrà l’iniziativa il Sindaco Andrea Tavarnesi. L’appuntamento è alle ore 16.30, in piazza Don Alcide Lazzeri.

"Per Civitella – che da luglio 2002 fa parte della rete internazionale delle Cittaslow e da quest’anno dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio - la promozione dei prodotti tipici legati al territorio e alle tradizioni è uno degli impegni sostanziali per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, per una maggior acquisizione di consapevolezza nell’acquisto di prodotti e conseguentemente nel loro consumo", spiegano il Sindaco Andrea Tavarnesi e l’Assessore alle Politiche Agricole Ivano Capacci.