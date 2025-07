Pagliardini dismesso. Promosso Longobardi

Dopo oltre 50 presenze nella massima serie si ferma l’avventura di Niccolò Pagliardini (nella foto). L’assistente, impegnato fino all’ultima stagione nella Can e quindi in serie A, risulta tra gli associati Aia dismessi in vista del prossimo torneo. La comunicazione ufficiale è arrivata con il comunicato del primo luglio che segna appunto l’inizio della nuova stagione. A Pagliardini sono arrivati i complimenti e il ringraziamento della sezione arbitri di Arezzo per averne portato in alto il nome con i massimo impegno. Resta quindi in forza alla Can l’unico aretino Marco Scatragli, guardalinee, mentre Manuel Volpi da un anno fa parte di coloro che si occupano del Var. Sempre la sezione Aia di Arezzo guidata da Sandro Sarri ha ringraziato Diletta Cucciniello, prima donna della sezione a calcare il palcoscenico della serie D mentre approda invece alla Can D Antonino Longobardi. Conferme alla Can C per Erminio Cerbasi e Lorenzo Maccarini, mentre alla Can D conferme per Flavio Barbetti e per Juri Gallorini, oltre ad Andrea Norci e l’ultimo promosso Antonino Longobardi.