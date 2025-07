Mengo, la carica dei 50 artisti: "E tre chicche con show inattesi"

di Angela Baldi

Da Lucio Corsi agli Afterhours di Manuel Agnelli passando per Pupo, il conto alla rovescia è partito, manca poco all’edizione 2025 del Mengo Music Fest. La numero 21 si svolgerà al parco del Prato di Arezzo dall’8 al 13 luglio, sul palco tanti assi della musica e i migliori tour estivi in circolazione. Aprirà la serata Sfioriamoci in ricordo di Paolo Benvengnù, con tantissimi artisti sul palco. Ci saranno I Benvegnù che con Paolo hanno condiviso palco e studio nella sua carriera solista, Alessandro Fiori, Andrea Franchi, e poi l’attrice Amanda Sandrelli, Andrea Scanzi, Dente, Ermal Meta, gli ex Scisma, ma anche Irene Grandi, Lamante, Marc (Venus), e poi Marina Rei, Piero Pelù, Tosca.

Mercoledì 9 luglio sarà la volta di Yasmina, Osaka Flu, Joan Thiele e Giorgio Poi, giovedì 10 luglio l’attesissimo Lucio Corsi insieme ai Belize, Mazzariello e a un djset di Samuel, venerdì 11 luglio Il Mago del Gelato, Adi Oasis, Dov’è Liana, oltre a Boss Doms, Fitness Forever e Mefisto Brass, sabato 12 luglio gli Afterhours con i 20 anni di "Ballate per piccole iene", Ralf e Fast Animals and Slow Kids, domenica 13 luglio gran finale con i 50 anni di carriera di Pupo che proprio da Arezzo darà il via al suo tour mondiale.

Le serate del Mengo al Prato sono ad ingresso gratuito ad eccezione del 12 luglio (biglietti sul circuito Ticketone), e della serata inaugurale dell’8: il ricavato dell’evento ad offerta "Sfioriamoci – una serata per Paolo Benvegnù" sarà devoluto infatti alla famiglia del cantautore recentemente scomparso.

Alla regia della rassegna estiva da 21 anni, Paco Mengozzi. "Oltre al cartellone anche tre chicche che regaleranno altrettanti show inattesi – spiega il patron del festival - Il primo il 9 luglio, tra l’esibizione di Giorgio Poi e quella di Joan Thiele ci sarà Giuse The Lizia, un nome emergente di cui sentiremo molto parlare e che tra un paio di anni sarà sicuramente tra i big. Nella serata del 10 luglio aprirà il concerto di Lucio Corsi il chitarrista di Ramazzotti, Jovanotti e molti altri Chris Lavoro, cantautore e musicista che ha collaborato anche con i Negrita. Il 12 luglio prima dell’esibizione dei Fast Animals ci sarà Prima Stanza a Destra, un’artista che fa elettronica cantata, una voce molto tagliente". Nei pomeriggi del festival tornano anche le chiacchierate di Mengo Cult. "Dal 9 al 12 luglio da Sugar alle 18, quattro appuntamenti a ingresso libero nel salottino di Beppe Angiolini a palazzo Lambardi, spazio agli artisti che si racconteranno, un’occasione unica per incontrarli. Il 9 luglio alle 18 Joan Thiele, il 10 luglio Boss Doms, l’11 Manuel Agnelli e il 12 luglio (alle 17,30) sarà la volta dei Fast Animals – spiega Mengozzi - Poi l’area market e i food truck".