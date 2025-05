Maxi area pedonale estiva. Le vie fanno posto ai tavoli: "Spazi auto per i residenti"

Più posti auto riservati ai residenti durante le giornate di chiusura per la maxi area pedonale. Lo annuncia l’assessore Alessandro Casi.

"Torna l’area pedonale nel cuore del nostro centro storico, scelta che si è rivelata un’opportunità preziosa per le nostre attività di ristorazione e non solo, ma siamo ben consapevoli dei possibili disagi in termini di viabilità che questo comporta, in particolare per i residenti della zona - spiega - Per questo abbiamo previsto un aumento del numero dei posti auto riservati ai residenti durante le giornate di chiusura in modo da agevolare loro sosta e parcheggio. Gli spazi a disposizione per i residenti saranno tutti localizzati nell’area limitrofa di via Garibaldi – Cadorna così da dare una risposta adeguata a chi vive nel centro storico.

La misura sarà avviata dal mese di giugno e sarà estesa anche al periodo della "Città del Natale". In questi giorni stiamo predisponendo gli atti necessari per rendere operative queste implementazioni che non saranno puntuali ma strutturali e pertanto necessitano di procedimenti amministrativi più complessi. Presenteremo nei prossimi giorni questa piccola rivoluzione che contiamo possa tenere insieme il diritto dei residenti ad un maggior agio in questi momenti e la vitalità del centro storico che è un valore per tutti". La pedonalizzazione partirà proprio oggi.

Strade chiuse per favorire l’occupazione degli spazi pubblici con dehors da parte degli esercizi di somministrazione e da parte delle attività artigianali del settore alimentare, i venerdì e i sabato dalle 19 alle 24, la più ampia zona pedonale urbana che resterà in vigore fino a metà settembre, ogni weekend nei giorni e orari suddetti a esclusione dei due che corrispondono alle edizioni del Saracino, quindi 20 e 21 giugno e 5 e 6 settembre.

L’asse principale coinvolto da questa misura sarà come al solito via Roma-via Crispi fino a via Margaritone dove la circolazione verrà interdetta.

Lo stesso divieto interesserà via San Lorentino nel tratto tra via Garibaldi e via Leone Leoni, via Guido Monaco tra il varco di accesso alla ztl e piazza San Francesco, via Cavour tra piazza San Francesco e via Isidoro del Lungo. Impossibile dunque per chi percorre piazza Guido Monaco immettersi in via Roma e per chi è in via Garibaldi girare a destra al semaforo all’altezza del museo statale.

I veicoli che percorrono piaggia di Murello giunti all’intersezione con via San Lorentino devono svoltare su via Garibaldi mentre quelli che percorrono via Guido Monaco all’altezza del varco di accesso alla ztl devono invertire il senso di marcia sfruttando la viabilità interna al parcheggio delle poste.

Gaia Papi