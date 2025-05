Marco Mori è stato ritrovato, era scomparso da giorni

Arezzo, 1 maggio 2025 – Marco Mori è stato ritrovato nel pomeriggio del primo maggio: è vivo e sta bene. Il 46enne valdarnese era scomparso dalla serata di martedì a Meleto, nei pressi della centrale di Santa Barbara, nel comune di Cavriglia.

Sotto l’ediga della prefettura si era messa in moto la task force per ricercare l’uomo a cui hanno contribuito le forze dell’ordine ma anche tutti i volontari del territorio. I ricercatori lo hanno avvistato sotto il muraglione della diga di San Cipriano, vicino al campo di minigolf. Al momento non sono note le motivazioni del suo allontanamento.

A dare la notizia il primo cittadino Leonardo Degl’Innocenti o Sanni con un post pubblicato sui social. “Dopo ore di immensa angoscia e di incessanti ricerche, Marco Mori è stato appena ritrovato nei pressi della diga di San Cipriano, fortunatamente in vita! Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che, mai, hanno abbandonato la speranza di trovare Marco: Forze dell’Ordine, Misericordia, Gaib, volontari tutti che, condividendo l’angoscia della famiglia, si sono prodigati per giungere ad un esito positivo. Condividiamo tutti questa meravigliosa notizia!”