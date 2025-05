Ore di paura per l’uomo scomparso. Sale l’angoscia tra familiari e amici

Ha telefonato all’ex moglie confermandole che sarebbe andato a prendere la figlia a un compleanno nella frazione di San Cipriano ma, da lì a poco, si sono perse le sue tracce. È successo a Santa Barbara, a due passi dalla centrale Enel nel comune di Cavriglia. È avvolta nel mistero la scomparsa di un uomo di 46 anni, Marco Mori, residente a San Giovanni, che attorno alle 19 di martedì si è reso irreperibile tanto da far cadere nel dramma i familiari più stretti che, dopo aver atteso alcuni minuti, hanno deciso di allertare le forze dell’ordine e tutta la macchina organizzativa per cercare di avere qualche sua notizia. Dopo aver mandato un messaggio alla mamma, con toni poco tranquillizzanti, ha staccato definitivamente il suo cellulare e non si è saputo più nulla. A quel punto si è mobilitata la vasta macchina dei soccorsi, già nel cuore della notte un elicottero ha perlustrato tutta la zona senza però avere riscontri.

L’auto dell’uomo è stata trovata nel punto dove è scomparso, le ricerche si sono intensificate tanto che è stato allestito il centro di comando in un piazzale lungo la strada che conduce a Meleto. Sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco di Arezzo e Montevarchi, unità cinofile, il Gaib, personale volontario, sommozzatori, le varie misericordie di zona assieme ad altri cittadini che hanno cercato l’uomo senza sosta. Anche le ricerche effettuate sui fondali del lago di San Cipriano non hanno portato nessun riscontro. Le telecamere presenti in zona lo hanno immortalato mentre scendeva dalla sua auto per dirigersi a piedi verso la zona circostante della centrale Enel.

Pare che stesse attraversando un periodo non facile per problemi di natura personale, a detta di amici e conoscenti non era più quello di un tempo. Se sia stata questa, o meno, la causa scatenante del suo allontanamento non è dato sapere. Di sicuro c’è che gli interrogativi fanno aumentare la paura tra i familiari che non si capacitano del perché, di punto in bianco, abbia fatto perdere le sue tracce. Marco Mori, al momento della sua scomparsa, indossava scarpe bianche Adidas, jeans chiari strappati, un piumino trapuntato nero, una maglietta blu con scritta bianca e un cappello scuro con tesa. Chiunque lo abbia visto o sia in possesso di informazioni utili è pregato di contattare immediatamente il numero di cellulare del fratello Nicola al 338/6912398. Qualunque piccola segnalazione può essere preziosa.