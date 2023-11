Maltempo nell’Aretino, tronchi ostruiscono il fiume. Intervento dei vigili del fuoco con l’autogru

Arezzo, 6 novembre 2023 – Oltre cento interventi dei vigili del fuoco di Arezzo a causa delle forti raffiche di vento e del maltempo che si è abbattuto sulla provincia, oltreché in città. Nelle ultime 24 ore sono 110 per la precisione le operazioni portate a termine e tra queste anche quella nella frazione di Terrosola a Bibbiena, per disostruire un ponte dagli alberi caduti. I vigili del fuoco sono intervenuti con la squadra di Bibbiena e degli operatori fluviali che si sono calati dal ponte sul fiume. I tronchi che ostruivano il passaggio dell’acqua sono stati tagliati e tolti anche con l’ausilio dell’autogru che ha spostato gli alberi più grandi e del personale del Consorzio di Bonifica.