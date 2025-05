Fulmine sul campanile a Poppi, crolla un cornicione

Poppi (Arezzo), 5 maggio 2025 – Il maltempo di queste ore ha colpito anche il territorio aretino. Qui il codice emesso dalla protezione civile è arancione, nel capoluogo il sindaco ha anche deciso per la chiusura della scuola comunale Acropoli, per la sua vicinanza al torrente Castro.

Tra gli episodi da segnalare quanto accaduto a Poppi, in alto Casentino. Durante il pomeriggio un forte temporale ha colpito tutta la vallata. E' stato allora che un fulmine ha colpito il campanile della Badia di San Fedele a Poppi, che si trova centro storico del paese. Una parte del cornicione colpito dal fulmine è crollato, a terra sono caduti alcuni calcinacci. Nessun ferito. Il sindaco Federico Lorenzoni ha chiesto l'intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area.