Maggio: il giardino si apre. Tra fiere, mostre e musica. I primi piatti in piazza

CASTIGLION FIORENTINO È con l’apertura di Porta Fiorentina alle ore 10 che si inaugura oggi la kermesse Maggio Castiglionese, che saluta la primavera e inaugura la bella stagione. Un intero mese di eventi con oltre 50 appuntamenti che spaziano tra arte, mostre, fiere, appuntamenti culturali, folklore e tante iniziative outdoor. Piazza del Comune e piazza Garibaldi si vestono a festa con tanto di giardino a cielo aperto. Al via la consueta Fiera Espositiva, presenti in viale Marconi oltre 60 espositori.

Tra conferme e novità in cartellone spicca la prima edizione dei Primi di Maggio, un evento dedicato alla celebrazione della pasta e della cucina italiana. L’evento gastronomico si terrà oggi, sabato 3 e domenica 4 maggio nel piazzale Garibaldi. 8 primi piatti iconici preparati live dagli chef locali in collaborazione con i ristoranti del centro commerciale naturale e Pasta Toscana.

Oltre alla gastronomia, spazio anche alla musica live, DJ set, cooking show e talk sull’alimentazione consapevole. I laboratori di cucina per bambini, guidati dalla nutrizionista Barbara Lapini e la Banda Piccoli Chef, renderanno l’esperienza ancora più coinvolgente. L’evento si svolgerà dalle 11:30 alle 21:30. L’ingresso è libero, mentre per partecipare ai laboratori è consigliata la prenotazione.

I Primi di Maggio sono organizzati dal Comune di Castiglion Fiorentino, in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale, Pasta Toscana e numerosi ristoranti locali. Il "Maggio" di quest’anno rappresenta anche una riconferma del "Valdichiana Wine Festival" un viaggio nel mondo del vino. È prevista un’anteprima il 1° maggio mentre l’evento si tiene il 3 e 4 maggio sempre al Chiostro di San Francesco. Vede la presenza di 55 cantine più di 230 etichette e 6 masterclass che sono già andate tutte esaurite.

"La sinergia tra un pastificio locale che si fregia del marchio Pasta Toscana e dei nostri ristoratori locali ha consentito il lancio di questo nuovo festival enogastronomico che caratterizzerà il format del Maggio Castiglionese e che affiancherà il Valdichiana Wine Festival, altra eccellenza legata ai prodotti del nostro territorio", dichiara il Vicesindaco Devis Milighetti. "Per il terzo anno consecutivo – conferma anche il presidente della Pro Loco Paolo Faralli – Castiglion Fiorentino, diventa, quindi il centro dell’enologia del territorio, con numerose proposte in grado di soddisfare tutti i palati, anche i più esigenti, con degustazioni guidate e Masterclass. Un evento da non perdere come del resto tutte le altre iniziative che rendono la nostra Città viva e vitale".

Altra novità è l’"Aperiexpo", iniziativa che lega l’arte al buon cibo. Il primo, il 4, il 9 e l’11 maggio dalle ore 18.00 alle ore 21.00 presso l’area del Cassero sarà possibile visitare la mostra di opere d’arte e gustare un aperitivo made in Toscana. Ha aperto i battenti il 26 aprile scorso la quarta edizione del Castiglion Fiorentino Photo Fest che quest’anno trova spazio nella rinnovata Chiesa di Sant’Agostino, recentemente restaurata. Il festival si conferma non solo come appuntamento culturale di rilievo, ma anche come motore di promozione turistica e attrattiva internazionale, con la partecipazione di 35 fotografi provenienti da varie regioni italiane e dall’estero, in particolare da Grecia e Texas.