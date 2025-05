Maggio di libri. Ecco Mastrocola e Luca Ricolfi

Si apre con due appuntamenti il Maggio dei Libri 2025 a San Giovanni Valdarno. Oggi e domani, sempre alle 17,30 a Palomar, Casa della Cultura, due tra le voci più autorevoli del panorama culturale italiano, Paola Mastrocola e Luca Ricolfi, saranno protagonisti di due incontri dedicati alla presentazione dei loro ultimi libri: "Il dio del fuoco" (Einaudi) e "Il follemente corretto. L’inclusione che esclude e l’ascesa della nuova élite" (La nave di Teseo).

Gli incontri fanno parte della rassegna "Le piazze del sapere", un’iniziativa promossa dal Comune di San Giovanni Valdarno in collaborazione con Unicoop Firenze – Bibliocoop locale e, per questa occasione, anche con la libreria Feltrinelli Point di Arezzo. La rassegna rappresenta un momento significativo della campagna nazionale Il Maggio dei Libri, nata per sottolineare il valore sociale della lettura e dei libri come strumenti fondamentali per la crescita personale, culturale e civile. San Giovanni Valdarno, recentemente riconosciuta dal Centro per il libro e la lettura (istituto autonomo del Ministero della Cultura) e dall’Anci – Associazione Nazionale Comuni Italiani – come "Città che legge" per il triennio 2024-2026, conferma il proprio impegno nella promozione della lettura attraverso eventi di alto profilo culturale. Il prestigioso riconoscimento attesta l’attività continua del Comune nella realizzazione di progetti che incentivano l’abitudine alla lettura e la partecipazione culturale dei cittadini.

Il primo appuntamento, sarà oggi alle 17,30, e avrà come protagonista Paola Mastrocola, che presenterà il suo ultimo romanzo "Il dio del fuoco", edito da Einaudi. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Valentina Vadi, l’incontro sarà moderato dal giornalista e scrittore Filippo Boni.

Il giorno seguente, sempre alle 17,30, sarà la volta del sociologo Luca Ricolfi con "Il follemente corretto. L’inclusione che esclude e l’ascesa della nuova élite", edito da La nave di Teseo.