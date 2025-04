Lucia Leonessi: La Regina del Riciclo e l'Economia Circolare in Italia

È stata ribattezzata la "regina del riciclo". Lucia Leonessi di Sansepolcro, 58 anni e una laurea in lingua e letteratura italiana, con assieme un passato da collega giornalista, è il direttore generale nazionale di Cisambiente Confindustria, che lavora in linea con i principi dell’economia circolare, grazie ad aziende virtuose e a una cultura che trasforma il rifiuto da problema a opportunità. Lei stessa ha costituito l’associazione il 29 settembre del 2016: "Mi chiamò l’allora presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia – spiega la dottoressa Leonessi - per rimetterla in piedi. Io avevo uno studio di consulenza ambientale fra Lombardia e Svizzera e partii con 11 industriali; oggi siamo diventati una realtà di 1400 imprese che gestiscono rifiuti urbani e speciali. Il nostro è uno fra i settori più importanti all’interno di Confindustria, con una ventina di persone fra dipendenti e collaboratori e il fatturato complessivo si aggira sui 45 miliardi di euro. La convinzione avvalorata dai fatti è in fondo una: il "ciclo integrato del rifiuto" può trasformare in energia e risorse anche materiali insospettabili, per cui – facendo un esempio - pneumatici dismessi diventano campi sportivi, oppure dal cartongesso si ricava nuovo materiale edilizio, i vestiti usati possono generare gomitoli di filato e la frazione umida diventa biometano: una "green economy" reale, in altre parole". Il settore dell’ambiente è in grande espansione? "Sì – risponde - a livello tanto professionale quanto economico. È una opportunità per il mercato e per i giovani. C’è bisogno di creare figure nuove, ma soprattutto bisogna riprendere in mano i grandi classici, che dell’ambiente parlavano più di quanto oggi si crede e non togliere dalle scuole le materie fondamentali, perché sono quelle che ti insegnano la grammatica del vivere. E l’ambiente è vivere. Alle donne, giovani o anche più adulte, consiglierei di scegliere, poi di leggere molto e di non allontanarsi mai dalle proprie origini". Proprio come ha fatto Lucia Leonessi: "Ho vissuto a Milano, adesso lavoro a Roma, ma ho la residenza sempre a Sansepolcro, la mia città, nonostante sia nata ad Arezzo. Al Borgo torno in pratica ogni fine settimana, anche per recarmi al cimitero a far visita a mio padre e mia madre, che purtroppo non ci sono più. Ero e sono tuttora attaccatissima ai genitori; ho fatto parte della comunità della parrocchia della cattedrale e non lo dimentico mai". Di recente è stata intervistata sull’argomento da RaiNews. Dove? A Sansepolcro, in via Matteotti e accanto alla statua di Piero della Francesca, per sua espressa richiesta.