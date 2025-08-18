Prosegue l’Estate Sangiovannese

Arezzo, 18 agosto 2025 – Proseguono gli eventi dell'Estate sangiovannese. Venerdì 22 agosto piazza della Fornace si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per la “Funky Night alle Fornaci”, una serata che promette energia e divertimento grazie al concerto dei Saxarubra. L’appuntamento, organizzato dalla Pro Loco di San Giovanni Valdarno in collaborazione con l’alimentari Mariella e Benedetta e con il contributo dei residenti della zona, prenderà il via alle 20 con un’apericena in piazza, preludio ideale al concerto che animerà la serata. Protagonisti saranno i Saxarubra, band soul & funky che ha conquistato il pubblico per il suo sound trascinante e per l’originalità delle esibizioni dal vivo. Il loro repertorio spazia dalle atmosfere pop alle sonorità più groove degli anni ’70, sempre arricchito da improvvisazioni e riletture personali. Ogni performance diventa così un evento unico, capace di coinvolgere e far ballare.

La “Funky Night alle Fornaci” non sarà soltanto un momento musicale, ma anche un’occasione per vivere la piazza come luogo di incontro e convivialità, in perfetto spirito estivo. Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi alla Pro Loco di San Giovanni Valdarno (055 9126268) o all’alimentari Fornaci (055 945100 – 328 2045901). L’iniziativa fa parte del ricco cartellone dell’Estate sangiovannese, promosso dal Comune insieme alle associazioni e alle realtà del territorio, con l’obiettivo di offrire un programma variegato capace di intercettare i gusti e le esigenze di tutte le fasce della popolazione.