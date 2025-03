L’oro aretino vola alla fiera di Hong Kong

AREZZO Gli orafi aretini sono volati ad Hong Kong per la "International Diamond Pearl & Gem Show" e "Hong Kong International Jewellery Show", dedicate rispettivamente alle gemme e pietre preziose e al prodotto finito. Fra le 140 imprese italiane, il distretto della gioielleria aretino ha riaffermato i primati del Made in Italy nel campo del design, della creatività e dell’artigianato, riscuotendo l’apprezzamento del pubblico internazionale che ha visitato gli stand. Insieme ad Arezzo gli altri rinnovati distretti: Vicenza, Valenza, insieme ai due distretti di Torre del Greco e Marcianise. Organizzate dall’Hong Kong Trade Development Council, in collaborazione con le maggiori associazioni di categoria, le due iniziative rappresentano appuntamenti con un ampio richiamo su scala globale. Il padiglione italiano presso la sezione dedicata alle gemme e alle pietre preziose è un ritorno, dopo alcuni anni di assenza, ad una fiera di prestigio per i maggiori distretti del settore che hanno rappresentato le eccellenze nazionali in un campo di primaria importanza per l’export del Paese. L’ambasciatore Ambrosetti ha confermato agli espositori italiani presenti l’impegno del Governo a sostegno dell’internazionalizzazione del comparto e della promozione sul mercato cinese del gioiello italiano. Il prossimo appuntamento il distretto aretino lo giocherà in casa, alla 44esima edizione di Italian Exhibition Group, dal 10 al 13 maggio ad Arezzo Fiere e Congressi.