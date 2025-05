L’investimento da 800mila euro. Nuovo campo da calcio al Neri

Nuovi investimenti nello sport a Cavriglia: è stato infatti approvato il progetto da 880mila euro per il nuovo campo da calcio al Neri. L’amministrazione di Leonardo Degli Innocenti o Sanni compie un altro importante passo avanti per lo sport locale con l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione del principale impianto sportivo della frazione. E’ uno dei più frequentati dell’intero territorio comunale, un punto di riferimento soprattutto per la fiorente attività del settore giovanile che, secondo le stime, porta circa 3-4 mila persone ogni anno a utilizzare la struttura con un’utenza composta in larga parte da bambini, ragazzi e dalle loro famiglie.

Il progetto, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale e validato lo scorso 9 aprile prevede una serie di interventi volti a completare e modernizzare l’intero impianto, con un occhio di riguardo alla sostenibilità, all’accessibilità e alla qualità delle strutture.

Tra le opere più rilevanti è prevista la realizzazione di un nuovo campo da calcio a 11 in erba sintetica, dotato di un impianto di irrigazione all’avanguardia e conforme agli standard della Lega Nazionale Dilettanti. Non solo, ci sarà la sostituzione dell’intero sistema di illuminazione aggiornato con proiettori a Led a basso consumo energetico oltre all’abbattimento delle barriere architettoniche, così da garantire l’accessibilità a tutti, compresi anziani e persone con disabilità.

Il costo complessivo dell’intervento, come detto, è di 880 mila euro con oltre 733 mila di questi destinati direttamente ai lavori – comprensivi anche degli oneri per la sicurezza – mentre il resto della cifra riguarda spese tecniche, imposte, imprevisti, omologazioni, collegamenti elettrici e incentivi per le funzioni tecniche previste dalla normativa. I lavori sono stati ufficialmente approvati dalla Giunta Comunale con voto unanime, che ha anche dichiarato l’immediata eseguibilità dell’atto vista l’urgenza e l’importanza dell’intervento per la comunità. L’ingegner Nicola Mori, Responsabile dell’Area Lavori Pubblici del Comune di Cavriglia, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento e seguirà da vicino tutte le fasi operative fino alla realizzazione dell’opera.