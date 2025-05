Laterina Medievale: il contributo dalla Regione

Importante contributo regionale per l’amministrazione comunale di Laterina Pergine Valdarno, in sinergia con l’associazione culturale La Rocca. Il municipio ha infatti ottenuto un significativo finanziamento per l’organizzazione della manifestazione Laterina Medievale, che è stato assegnato nell’ambito del bando regionale per il sostegno alle manifestazioni di rievocazione storica, dove il progetto presentato si è posizionato nella graduatoria della Linea 1.

Questo risultato, che giunge per il secondo anno consecutivo, conferma l’efficacia del percorso di coprogettazione avviato tra amministrazione comunale e realtà associative locali per promuovere il territorio. La collaborazione istituzionale e associativa si è dimostrata un modello vincente. Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente dell’associazione La Rocca, Giacomo Severi, dal sindaco Jacopo Tassini e dall’assessore alla cultura Alessandra Chighine.

"Il finanziamento ottenuto - ha spiegato il primo cittadino - dimostra quanto sia fondamentale la collaborazione tra amministrazione e associazione La Rocca per valorizzare la rievocazione storica Laterina Medievale". Tassini ha inoltre evidenziato la crescita costante dell’evento, che nel corso degli anni si è consolidato come una delle più significative rievocazioni storiche a livello regionale, diventando anche un importante strumento di promozione turistica e culturale per il territorio.

L’edizione 2025 di Laterina Medievale si terrà come di consueto nell’ultimo fine settimana di luglio, nei giorni 25, 26 e 27, riportando il borgo indietro nel tempo con atmosfere, scenografie e iniziative che ogni anno attirano un pubblico sempre più numeroso e partecipe.