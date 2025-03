L’Antiquaria si allunga. A giugno tre giorni di Fiera con bici d’epoca e dandy

Un compleanno speciale, il ritorno dei dandy days con i maestri di eleganza in arrivo da tutta Italia, delle bici d’epoca e un ponte festivo da sfruttare al massimo per fare il pieno di espositori e turisti. Arriva così l’effetto fisarmonica per la Fiera Antiquaria che si allunga di un giorno e a giugno arriva fino al lunedì.

Ad annunciare una decisione che era già da un po’ nell’aria è stato l’assessore Simone Chierici: "Un giorno in più per la Fiera Antiquaria di giugno e un impegno organizzativo importante per la crescita della manifestazione simbolo della città".

Nel programma della Fiera rientrerà per l’edizione di giugno anche "Bici Antiquaria" che permetterà di fare un tuffo nel passato al Prato di Arezzo con il ritorno di biciclette d’epoca e fascino vintage.

"La Fiera Antiquaria di giugno si arricchisce di un giorno in più, una novità importante che testimonia la vitalità e la capacità attrattiva di uno degli eventi simbolo della nostra città". Con queste parole l’assessore Simone Chierici conferma i tre giorni di Fiera della prossima edizione di giugno, che si preannuncia particolarmente vivace e attrattiva.

Obiettivo fare il pieno di visitatori complice la Festa della Repubblica. "Arezzo si prepara ad accogliere un numero ancora maggiore di visitatori – continua l’assessore Chierici - consapevole del ruolo centrale che la Fiera Antiquaria riveste nella promozione del territorio e nello sviluppo del turismo locale.

Un risultato che è frutto di un lavoro fatto di programmazione e azioni mirate di promozione che portiamo avanti con convinzione. Dietro ogni edizione della Fiera c’è un impegno costante che coinvolge le istituzioni e gli operatori e che continua a far crescere un evento capace di coniugare tradizione, qualità e bellezza.

Un’edizione compleanno che la manifestazione si regala e regala alla città e che si svolgerà quindi da sabato 31 maggio a lunedì 2 giugno sfruttando il lungo ponte festivo. Arezzo si prepara ad accogliere anche "Bici Antiquaria", l’evento collaterale dedicato al mondo delle biciclette d’epoca e del vintage, in programma per domenica 1° giugno al parco del Prato.

L’iniziativa, che si inserisce nell’ambito dei Dandydays ed è realizzata in collaborazione con il Registro Storico Cicli, rappresenta un autentico viaggio nel tempo su due ruote. Ad Arezzo ci saranno alcuni dei più importanti collezionisti italiani che esporranno pezzi unici e rarità meccaniche risalenti alla fine dell’Ottocento e al primo Novecento. In occasione di "Bici Antiquaria", anche gli espositori della Fiera saranno direttamente coinvolti con la prima edizione del premio "Bicicletta e Storia".

Il tutto, con finalità benefiche.

In occasione della lunga Fiera di giugno torneranno anche i Dandy Days, con i maestri di elenganza pronti per tornare a spasso per il centro storico di Arezzo e stupire con i loro look. Saranno infatti questi i giorni del IX Raduno Dandy italiano in programma proprio ad Arezzo durante il fine settimana dell’Antiquaria di giugno. Per le strade della città tornaranno a sfilare i dandy italiani e le dandy ladies, ma anche maestri di eleganza provenienti da tutta Europa, ospiti di questa edizione anche i dandy inglesi del The New Sheridan Club.