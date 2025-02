La passeggiata culturale nei luoghi della Madonna del Conforto

Il Csi di Arezzo e l’Associazione Il Cammino della Traslazione Asd sono organizzano la passeggiata culturale “I luoghi della Madonna del Conforto in Arezzo”, un evento speciale che si terrà domenica 9 febbraio a partire dalle 15:30, in occasione del Giubileo della Speranza 2025. "L’iniziativa è organizzata per il secondo anno consecutivo con alcune novità - dicono i promotori dell’evento - Offrirà ai partecipanti un’esperienza immersiva alla scoperta dei luoghi legati alla devozione della Madonna del Conforto, figura centrale e identitaria della spiritualità aretina. La passeggiata sarà un’opportunità per conoscere meglio la storia e la tradizione locale in un contesto di fede e comunità e di visitare luoghi non sempre aperti al pubblico raccontati da chi li vive nel senso più autentico e profondo".

Il programma prevede alle 15:30 il ritrovo presso San Domenico Village in Via del Bastione, iscrizioni e saluto di Don Andrea Zalewsky, Rettore del Seminario Vescovile di Arezzo, che proporrà una riflessione sul Giubileo della Speranza 2025. Seguirà la presentazione dell’evento a cura di Nicola Meacci, responsabile CSI Arezzo Cammini e Promozione del Territorio. Poi la partenza della passeggiata con tappe significative: visita all’Orto delle Monache del Palazzo dell’Istituto Diocesano, antica grancia camaldolese. Visita alla Cappellina del Miracolo in Via Vecchia, con la guida della custode a Giuseppina, Terziaria Domenicana. Passeggiata verso il Duomo di Arezzo, Chiesa Giubilare Diocesana, con arrivo al Santuario della Madonna del Conforto. Alle 18 la Santa Messa in Duomo, celebrata nell’ambito della Novena della Madonna del Conforto, alla presenza di sposi delle nozze d’oro e d’argento, famiglie e fidanzati. Al termine, saluto di Don Alvaro, Parroco del Duomo, e foto ricordo. Alle 19:30 rientro al San Domenico Village per un momento conviviale con apericena. L’evento è gratuito e aperto a tutti, mentre l’apericena ha un costo di 8 euro, con prenotazione, info 338 5016022.