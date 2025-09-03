"La Notte dei Miracoli": musica e solidarietà in piazza Torre di Berta

SANSEPOLCRODopo i vip, è la solidarietà a tornare protagonista in piazza Torre di Berta a Sansepolcro, in attesa dei Giochi di Bandiera e della settimana del Palio rionale e di quello secolare con Gubbio. Palco e tribune sono pronti per accogliere lo spettacolo "La notte dei miracoli" che si terrà questa sera con inizio alle 21. L’evento è stato organizzato grazie al diretto coinvolgimento della locale associazione di volontariato ValtiberinaAutismo, quindi con l’idea di fondo di creare un’occasione che possa coniugare divertimento, cultura e solidarietà. Nell’alternare musica e recitazione, lo spettacolo affronterà temi come quelli relativi alla realizzazione e all’accettazione di sé stessi. Quello che sarà rappresentato in piazza non potrà, dunque, che riportare in primo piano il tema dell’inclusione in tutte le sue diverse sfaccettature. Grazie alla presenza e alla collaborazione di ValtiberinaAutismo, la serata odierna contribuirà inoltre a promuovere conoscenza e infondere consapevolezza sui disturbi dello spettro autistico e i relativi risvolti sociali ad esso associabili. In Valtiberina circa una persona su 80 è interessata da tali disturbi, pertanto è quanto mai opportuno che a livello diffuso la popolazione di questo territorio, quindi non soltanto le famiglie direttamente coinvolte da questo tipo di casistica, possa possedere gli strumenti culturali su cui si fonda una società che è in grado di offrire a tutti le stesse opportunità di crescita. Non a caso, proprio per perseguire questo obiettivo, in passato la sinergia instauratasi tra la Fondazione Progetto Valtiberina, Ttv e ValtiberinaAutismo ha consentito di attuare il progetto "Giorno per Giorno", una docuserie. Sono stati coinvolti nello spettacolo anche la Confraternita della Misericordia e il Comune di Sansepolcro. Non essendo previsti biglietti con un importo prestabilito, il pubblico potrà partecipare all’evento attraverso un’offerta libera che sarà devoluta in favore di ValtiberinAutismo.