La luce perenne contro l’oscurità di Canapini alla Feltrinelli

Giovedì in compagnia dei libri. L’Associazione Scrittori Aretini "Tagete" ha inaugurato un nuovo ciclo di presentazioni letterarie alla Libreria Feltrinelli di Arezzo, offrendo al pubblico l’opportunità di incontrare autori e scoprire nuove opere, oggi alle 17,30 sarà la volta di Franca Canapini (nella foto) con "Una luce perenne contro l’oscurità": un interessante saggio nel quale l’autrice traduce e analizza la lectio magistralis (alocución), che il poeta spagnolo Federico Garcia Lorca pronunciò nel 1931, in occasione dell’inaugurazione della biblioteca pubblica del suo paese natale, Fuente Vaqueros. Un libro sul valore della lettura e della cultura, sul valore civile delle biblioteche, intese come luoghi di luce-conoscenza in grado di combattere l’oscurità-ignoranza, secondo il discorso entusiasta di Lorca, ancora oggi valido sia dal punto di vista etico sociale sia da quello culturale letterario. Introdurrà e dialogherà con l’Autrice Luciana Faltoni, Presidente dell’Associazione Tagete. Franca Canapini è autrice di numerose opere poetiche e narrative. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Anche la Biblioteca città di Arezzo è parte del progetto di Cantiere Artaud, ideato da Sara Bonci, dal titolo "Seminare parole, (r)accogliere emozioni", realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura nell’ambito del bando "Leggimi 0-6". Il programma prevede letture animate per bambini fino ai 6 anni, spettacoli di teatro di figura e teatro d’ombra, laboratori artistici anche per adulti, incontri per genitori e figure di riferimento, corsi di formazione. Oggi alle 17 in programma la lettura animata (0-24 mesi) di "Vorrei" di Arianna Papini, a cura di Elisa Bagni e Sara Bonci, presso la Sezione ragazzi. Martedì 20 maggio alle 17 ci sarà la lettura animata (2-3 anni) di "I cinque sensi" di Anne Crausaz, a cura di Elisa Bagni e Sara Bonci, alla Sezione ragazzi. Giovedì 22 maggio alle 17 lettura animata (4-6 anni) di "La voce del mare" di Marlies Van der Wel, a cura di Elisa Bagni e Sara Bonci.