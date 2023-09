Intossicati da sostanza mentre lavorano, tre giovani operai in ospedale

Arezzo, 11 settembre 2023 – Ancora un infortunio sul lavoro in Toscana. Il fatto è avvenuto in provincia di Arezzo, in una ditta orafa in località San Zeno. Sono rimasti coinvolti tre lavoratori; due uomini di 24 e 26 anni ed una donna 19 anni.

I feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo in codice 2, quello di media gravità. La Asl Toscana sud est ha attivato il gruppo di maxi emergenza.

Sul posto sono intervenuti l'automedica di Arezzo, le ambulanze della Misericordia di Arezzo e della Croce Bianca, i vigili del fuoco e la polizia. In corso accertamenti sulle cause dell'infortunio.

Hanno riportato ustioni sul corpo e sul volto