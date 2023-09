Infortunio sul lavoro: 52enne si ferisce a una gamba con una mola

Lucca, 8 settembre 2023 – Un nuovo infortunio sul lavoro in Toscana, questa volta è avvenuto nella provincia di Lucca. Si è verificato nella mattinata di oggi, venerdì 8 settembre. La chiamata ai soccorsi è arrivata alle 11 e 22 per soccorrere un uomo, di origine straniera, di 52 anni. L’uomo si era ferito ad una gamba con una mola nel cantiere edile Lorenzini Pietro in via Forno a Fabbriche di Vergemoli, nella provincia lucchese.

I sanitari, subito giunti sul posto, hanno prestato al 52enne le prime cure in loco, poi, caricato sull’ambulanza, l’uomo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Lucca dove è stato ricoverato. Per ora non si sa altro sulle sue condizioni di salute, ma non è in pericolo di vita. Sul luogo dell’infortunio è intervenuta un’ambulanza infermieristica India di Barga. Sono stati avvertiti anche gli operatori della Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (Pisll), si indagherà per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente.