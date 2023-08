Cade da 4 metri Infortunio sul lavoro Giovane trasferito a Cisanello

Infortunio sul lavoro a Porcari. E’ stata segnalata dal 118 una caduta da circa 4 metri in una falegnameria. Il paziente è stato trasportato a Cisanello con Pegaso in codice giallo per trauma toracico. Si tratta di un giove straniero di 35 anni. Sul posto è intervenuta il mezzo “Mike“ di Montecarlo, mentre sono state avvisate le forze dell’ordine e la medicina del lavoro dell’Asl.