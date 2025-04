Precipita giù da un albero e muore sul colpo. Tragedia nell’Aretino

Loro Ciuffenna (Arezzo), 12 aprile 2025 – Tragedia a San Giustino Valdarno, nel comune di Loro Ciuffenna (Arezzo). Un uomo di 84 anni è morto in seguito a una caduta mentre si trovava su un albero nel giardino della propria abitazione.

Secondo una prima ricostruzione, l'anziano era intento a svolgere alcune attività quando per cause ancora da chiarire ha perso l'equilibrio ed è precipitato a terra. E' stato subito allertato il 118 ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.