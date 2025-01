Operaio muore travolto da un albero, tragedia sul lavoro nel pistoiese

Pescia (Pistoia), 13 gennaio 2025 – Tragedia sul lavoro a Pescia, dove un operaio è morto dopo essere stato travolto da un albero. In base ad una prima ricostruzione, l’uomo stava lavorando in strada in località Veneri.Sul posto, oltre al personale sanitario del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco i carabinieri e i tecnici del dipartimento della sicurezza sul lavoro dell'Asl Toscana Centro.

Secondo quanto appreso, la dinamica della caduta dell'albero, sarebbe dovuta al forte vento che sferza da giorni la Toscana, anche se i contorni della vicenda non sono ancora del tutto chiari.

"Esprimo profondo cordoglio per l'ennesima vittima sul lavoro – dice l'assessora regionale al lavoro Alessandra Nardini – Un operaio è morto in strada travolto da un albero a Pescia, nel pistoiese. Saranno le indagini e le autorità competenti a chiarire quanto accaduto ed eventuali responsabilità, ma una cosa è certa: questo continuo bollettino di vittime va fermato. Il lavoro non può e non deve mai tradursi nel rischio di ammalarsi, ferirsi o addirittura morire, come è successo di nuovo oggi”.