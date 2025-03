Folgorato mentre lavora, operaio portato in ospedale

Arezzo, 29 marzo 2025 – Incidente sul lavoro a Civitella in Val di Chiana. Un operaio quarantenne stava lavorando in un capannone quando, per cause da accertare, è rimasto folgorato. È successo nel magazzino di un’azienda intorno alle 10.

Secondo le prime informazioni l’uomo avrebbe toccato dei cavi elettrici, probabilmente di media tensione, rimanendo folgorato. L’uomo è stato subito dopo soccorsi dai colleghi che hanno dato l’allarme. Sul posto è arrivata il prima possibile l’ambulanza della Croce Bianca di Monte San Savino. L’operaio è stato trasportato al policlinico Le Scotte di Siena dove è arrivato in codice giallo.

Sul posto, per i rilievi e ricostruire la dinamica dell’accaduto, sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco e gli ispettori del lavoro.