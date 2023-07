Incidente di Jovanotti, la sua Cortona in ansia: “Torna presto qui”

Cortona (Arezzo), 16 luglio 2023 – “Forza Jova, ci dispiace per questo incidente. Tieni duro e ti aspettiamo a Cortona”. Lo dice il sindaco di Cortona, Luciano Meoni, nel suo messaggio a Lorenzo Cherubini dopo l’incidente capitato all’artista.

Ha fratture al femore e alla clavicola e dovrà essere operato. Lui stesso, tramite un paio di video sui social, tranquillizza i fan dicendo che supererà tutto, che tutto sommato le sue condizioni sono buone.

Ma certamente la sua Cortona, in provincia di Arezzo, dove è nato e dove vive è in ansia per il suo concittadino illustre. Una volto conosciuto ma che in quelle zone diventa semplicemente Lorenzo, che i cortonesi sono abituati a vedere in giro, soprattutto in bicicletta, la sua passione.

Jovanotti dovrà essere operato a Santo Domingo e al momento è impossibile ipotizzare quando tornerà in Italia. Cortona non è solo il luogo del cuore per Jovanotti, ma anche la terra dove ha composto tanti dei suoi successi.

La sua casa, meta di molti artisti amici, si trova nella parte alta di Cortona. E’ circondata da alberi da frutto e campi. E’ la sua base, il luogo dove tornare dai suoi tanti viaggi, molti appunto fatti in bicicletta nei luoghi più remoti del mondo.