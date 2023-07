Incidente Jovanotti, il cantante: “Oggi mi operano. Grazie a tutti per l’affetto, siete fantastici”

Firenze, 16 luglio 2023 – Una brutta caduta dalla bicicletta che però non ha tolto il sorriso al cantautore di origine tutta toscana Lorenzo Cherubini. In Repubblica Dominicana, ospite da cari amici per passare una vacanza insieme alla moglie Francesca, Jovanotti ha avuto una bruttissima disavventura. Tanto che oggi, 16 luglio, dovrà essere operato. Lo annuncia lui stesso via social tenendo così aggiornati i tantissimi fan sul suo stato di salute.

“Buona domenica a tutti – dice in una storia sul profilo Instagram ufficiale lorenzojova – sono qui immobilizzato sul letto, la notte è passata tra i dolori. Però oggi mi operano: chiodo in titanio nel femore e una placca qui, sulla clavicola. Ho fatto un gran volo. Ma sono fortunato, è andata bene poteva andare peggio… ma anche meglio”. La caduta è avvenuta proprio nei primi giorni di vacanza e ha comportato la rottura del femore e della clavicola. Oltre che un bello spavento. E proprio per questo Jovanotti ci tiene a rassicurare e ringraziare i tanti fan che si sono preoccupati per lui scrivendogli messaggi di vicinanza e grande affetto: “Ragazzi grazie davvero per l’affetto travolgente, siete fantastici, grazie”, conclude.