Valdarno, incidente in A1. Tir salta la corsia e perde il carico: la dinamica dello schianto

Terranuova (Arezzo), 7 ottobre 2023 – Una giornata da bollino nero e non solo in Autosole, ma anche lungo le arterie indicate come strade alternative dopo lo schianto che ieri pomeriggio ha paralizzato, o per meglio dire tagliato in due, l’Italia. È accaduto poco dopo le 14,30, a poche centinaia di metri dal casello Valdarno. Secondo una prima ricostruzione un mezzo pesante, forse per lo scoppio di un pneumatico, si è intraversato sulla carreggiata andando ad urtare il new jersey, il blocco in cemento che divide la corsia sud dalla corsia nord. Un impatto che considerando la mole e la velocità, del mezzo hanno avuto come effetto quello di vedere il new jersey spostarsi sulla sede stradale, mentre il mezzo pesante si è adagiato su un fianco perdendo il carico. Il camion trasportava pietre e sassi che si sono sparsi sull’autostrada. Nello scontro sono rimasti coinvolti, come spiegato da Autostrade, altri due veicoli: un’auto e un secondo mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia Stradale e i sanitari del 118 con un’ambulanza della Misericordia di San Giovanni Valdarno per prestare soccorso a due uomini di 47 e 44 anni, portati in codice giallo alla Gruccia. Per entrambi una brutta disavventura, per fortuna senza gravi conseguenze, vista la dinamica. Il mezzo intraversato e il carico sparso sulle corsie della A1 ha costretto il personale di Autostrade a disporre la chiusura del tratto aretino in entrambi i sensi di marcia. Ecco allora che auto e tir si sono riversati - uscendo da Valdarno e Monte San Savino - sulla viabilità ordinaria. Mentre chi è rimasto bloccato tra il casello Valdarno e il luogo dell’incidente ha ricevuto assistenza con la distribuzione di acqua.

Lunghe code quindi anche sul raccordo di Arezzo, nei pressi dei caselli della A1, per non parlare di chi ha impiegato più di un’ora ieri sera per compiere i pochi km che dividono l’area produttiva di Levane dai centri di Montevarchi e San Giovanni, con la Sr69 letteralmente intasata. Le code, che hanno raggiunto i 13 km tra Firenze sud e Arezzo, hanno interessato seppur con chilometraggio ridotto anche la corsia nord che è stata riaperta prima di quella in direzione Roma. Dopo le 18,30 la riapertura di entrambe le corsie, con il traffico che a passo d’uomo ha ripreso a scorrere.