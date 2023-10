Incidente in A1: chiuso il tratto fra Arezzo e Valdarno. Traffico bloccato

Arezzo, 6 ottobre 2023 – Incidente sull’autostrada A1 Milano-Napoli al Km 337. Due i mezzi pesanti e un’auto coinvolti nello scontro avvenuto alle 15 tra Arezzo e Valdarno. Entrambe le direzioni di marcia sono state chiuse al traffico. Lunghe code dunque verso Roma e Bologna.

Secondo le prime informazioni uno dei due mezzi pesanti avrebbe invaso la carreggiata opposta, ma ancora resta da chiarire la dinamica dello spaventoso incidente. Sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale, il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia e i vigili del fuoco di Arezzo. E’ ststa anche consegnata dell’acqua agli utenti costretti in fila.

All’interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato in entrambe le direzioni e si registrano lunghe code in direzione Firenze e in direzione Roma. Traffico con code in aumento anche in corrispondenza dell’uscita obbligatoria di Valdarno in direzione Roma.

Agli utenti diretti verso Roma, dopo l’uscita a Valdarno, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria, per poi rientrare in autostrada ad Arezzo; percorso inverso per chi è diretto verso Firenze.

Per le lunghe percorrenze degli utenti diretti verso Roma, si consiglia di uscire a Firenze Impruneta, percorrere il raccordo Siena – Bettolle, per poi rientrare in autostrada a Valdichiana; percorso inverso per chi è diretto verso Firenze.