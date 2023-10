Incidente in A1: appena una settimana fa il doppio mortale

Firenze, 6 ottobre 2023 – Una settimana fa, appena una manciata di chilometri prima dell’incidente avvenuto oggi tra i caselli di Arezzo e Valdarno, sullo stesso tratto dell’autostrada A1 è avvenuto un terribile scontro mortale.

Due le vittime della tragedia accaduta al chilometro 313 tra i caselli di Incisa Reggello e Firenze Sud, al ’Burchio’. Qui un van ha scavalcato il guardrail ed è piombato su un’auto che viaggiava nella carreggiata opposta.

Due le vittime e l’Italia divisa a metà: data la gravità dello scontro la viabilità è stata bloccata per ore. Quello che è accaduto anche oggi, sul piano del traffico. Nell’incidente al Km 337, dove intorno alle 15 del 6 ottobre il rimorchio di un tir si è ribaltato sfondando il guard rail, i feriti sono due. Trasportati all’ospedale della Gruccia, in Valdarno, non sarebbero in pericolo di vita.