Incidente in autostrada A1, tamponamento tra due camion: traffico in tilt

Arezzo, 22 maggio 2023 – Un altro incidente manda il traffico in tilt sulla autostrada A1. Dopo il tamponamento di stamani tra un furgone e tre auto, nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 22 maggio, due camion si sono tamponati poco dopo le 16 nel tratto di autostrada compreso tra Valdarno e Incisa Reggello (Arezzo), in direzione Firenze. L’incidente è avvenuto all’altezza del km 326, è stato risolto intorno alle 17:40.

Code e traffico in tilt

Sul posto sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.

Attualmente (ore 17:55) nel tratto interessato si transita su entrambe le corsie e si registrano 11 chilometri di coda in direzione Firenze.

I percorsi alternativi

Autostrade per l’Italia consiglia per le lunghe percorrenze di uscire alla stazione di Valdichiana, percorrere il raccordo Siena-Bettolle SS326 in direzione Siena e rientrare in autostrada A1 alla stazione di Firenze Impruneta.

Per le brevi percorrenze invece, Autostrade consiglia di uscire a Valdarno, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 alla stazione di Incisa Reggello in direzione Firenze.