Incidente, A1 in tilt: basta un tamponamento per intasare l’Autostrada del Sole

Firenze, 22 maggio 2023 – Per fortuna si è trattato di un incidente stradale “banale”, un tamponamento tra un furgone e tre auto senza feriti. Eppure, complice l’ora di punta (l’incidente è avvenuto intorno alle 9 al chilometro 314) e il traffico intenso, anche e soprattutto di mezzi pesanti, l’AutoSole è andata in tilt nella zona di Figline Incisa, tra le uscite Valdarno e Firenze Sud in direzione di Bologna-Milano.

La coda ha raggiunto e superato i nove chilometri. Dopo le ore 10 la situazione, secondo quanto riportato da Autostrade, l’incidente era stato risolto e il traffico aveva ripreso a scorrere su tutte le corsie disponibili.

Per le lunghe percorrenze si consiglia di uscire a Valdichiana, proseguire sulla SS 326 Raccordo Siena-Bettolle in direzione Siena e rientrare in A1 a Firenze Impruneta in direzione Firenze.