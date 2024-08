Incidente in A1 tra Arezzo e Valdarno: 7 chilometri di coda

Arezzo, 18 agosto 2024 – Sono 7 i chilometri di coda che si registrano nel tratto compreso tra Arezzo e Valdarno dell’autostrada A1 Milano-Napoli, in direzione Firenze a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 337 tra quattro vetture che si è risoltro intorno alle 13.30 di oggi.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della 4° Direzione di Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia e il traffico transita su una sola corsia di marcia. Agli utenti in viaggio verso nord è stato consigliato di uscire ad Arezzo, seguire indicazioni per la SR 69 in direzione Valdarno, e rientrare in autostrada a Valdarno.

Intanto si sta smaltendo il traffico nel tratto di strada, già interessato ieri da un altro incidente, anche a causa del controesodo dopo Ferragosto, che sta interessando gran parte delle strade e autostrade.