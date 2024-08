Incidente in A1, lunghe code nel tratto aretino. Il consiglio: “Uscite ad Arezzo”

Monte San Savino (Arezzo), 17 agosto 2024 – Un incidente stradale avvenuto nel tratto fiorentino dell’A1, nei pressi di Monte San Savino, sta creando code e disagi per chi viaggia in direzione Firenze. Lo scontro è avvenuto intorno alle 10,30 circa.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale di Autostrade per l'Italia. L’incidente è stato risolto dopo pochi minuti, ma a causa del traffico intenso si sono creati lunghi incolonnamenti.

Agli utenti diretti verso Firenze, il consiglio è di uscire ad Arezzo e di rientrare alla stazione di Valdarno dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Per le lunghe percorrenze, si consiglia di anticipare l'uscita a Valdichiana, seguire le indicazioni per Siena, percorrere il raccordo Bettolle-Siena e la superstrada Siena-Firenze per poi fare rientro dalla stazione di Firenze Impruneta.