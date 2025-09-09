La lezione di Velasco

Doriano Rabotti
La lezione di Velasco
Arezzo
In 400 per la Marzocchina. La ciclostorica è un successo anche per la solidarietà
9 set 2025
MASSIMO BAGIARDI
Cronaca
In 400 per la Marzocchina. La ciclostorica è un successo anche per la solidarietà

Adesione straordinaria alla pedalata per il Calcit

All’evento hanno partecipato oltre 400 ciclisti arrivati a San Giovanni. non solo dalla Toscana ma anche da altre regioni d’Italia

Per approfondire:

SAN GIOVANNI

La Marzocchina ha tagliato il traguardo della sua tredicesima edizione con un successo che conferma il valore di questa manifestazione, ormai appuntamento simbolo per l’intero Valdarno. Oltre 400 ciclisti, giunti non solo dalla Toscana ma anche da altre regioni, hanno colorato le strade trasformando la giornata di domenica in un grande abbraccio collettivo fatto di sport, natura e solidarietà. I più allenati hanno affrontato il percorso lungo, immerso tra colline e scorci mozzafiato che raccontano la storia e la bellezza del territorio. Per tanti altri, i tracciati più brevi hanno rappresentato l’occasione ideale per vivere la Marzocchina con lo stesso entusiasmo, ma a misura delle proprie possibilità. Un ruolo speciale l’ha avuto la Pedalata Benefica a favore del Calcit Valdarno, che ha visto un’adesione straordinaria di famiglie e gruppi di amici. Un momento che ha unito divertimento e impegno sociale, confermando come la Marzocchina non sia soltanto sport, ma anche comunità e solidarietà. "La Marzocchina è nata come un sogno condiviso e oggi è una realtà che unisce persone, territorio e passione – ha dichiarato con emozione Francesco Fabbrini, presidente di Valdarno Bike Road –. Questo risultato è il frutto della collaborazione tra istituzioni, aziende, volontari e partecipanti che, anno dopo anno, scelgono di essere parte di questa avventura". Determinante il sostegno della Regione Toscana, dei Comuni del Valdarno e delle tante aziende partner che hanno creduto nell’iniziativa, contribuendo a renderla un appuntamento in continua crescita nel panorama sportivo e turistico della zona.

Mas. Bag.

Turismo