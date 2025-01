Il vescovo Migliavacca dentro Agesci . Sarà il riferimento per le guide e gli scout

AREZZOMonsignor Andrea Migliavacca, vescovo di Arezzo, Cortona e Sansepolcro è stato nominato dalla Conferenza episcopale toscana assistente ecclesiastico dell’Agesci della Toscana, l’associazione guide e scouts cattolici Italiani. Migliavacca, da sempre scout, è stato scelto per stabilire più facilmente un collegamento con il delegato della pastorale giovanile regionale e promuovere il percorso giubilare tra i giovani dell’Agesci. Inoltre, sarà un punto di riferimento per tutti gli assistenti ecclesiastici dei gruppi e delle zone della Toscana e per la crescita spirituale dei capi della regione.

"I motivi che hanno suggerito di affidare straordinariamente questo mandato a un vescovo riguardano la significativa attenzione che potrà avere per la promozione dei cammini di iniziazione cristiana che possano diventare ordinari all’interno dei gruppi scout, per gli assistenti ecclesiastici dei diversi gruppi scout in Toscana; per richiamare la positiva opportunità che quest’anno è data dall’anno giubilare, sostenendo la proposta di partecipazione a Roma dei giovani scout al Giubileo dei giovani e dei reparti al Giubileo degli adolescenti", spiega una nota della Confederazione episcopale toscana.