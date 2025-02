Il turismo traina l’economia e le aziende crescono: ora sono 750

Il turismo si conferma un motore strategico per l’occupazione e l’economia della provincia, con un numero crescente di imprese che aderiscono all’Ente Bilaterale del Turismo Toscano (Ebtt), l’organismo paritetico costituito da Confcommercio Toscana e dai sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil. Al 31 dicembre 2024, le aziende iscritte con dipendenti erano 750, segnando un trend di crescita significativo rispetto agli anni precedenti (erano circa 600 dieci anni fa).

Ieri il presidente di Ebtt Federico Pieragnoli e il vicepresidente Alessandro Gualtieri ad Arezzo hanno incontrato i rappresentanti del Centro Servizi territoriale. Presenti per la parte datoriale Catiuscia Fei, Sergio Agnelli e Andrea Schincaglia; per le sigle sindacali Maria Rosaria Esposito (Fisascat Cisl), Marco Pesci (Filcams Cgil) e Luigi Marciano (Uiltucs).

Obiettivo: monitorare i fabbisogni occupazionali e formativi delle imprese del settore, incluse strutture ricettive, pubblici esercizi e agenzie di viaggio, per garantire un supporto sempre più mirato e concreto. "Ebtt rappresenta uno strumento fondamentale per lo sviluppo del settore turistico, un comparto strategico per l’economia italiana" ha dichiarato il presidente Federico Pieragnoli. "Con il nostro tour nei capoluoghi toscani, abbiamo avuto modo di confrontarci direttamente con i responsabili territoriali, ascoltando le loro esigenze per calibrare al meglio i servizi offerti. Ogni territorio ha peculiarità diverse, e il nostro obiettivo è supportare aziende e lavoratori nel gestire il cambiamento in maniera efficace".

Sostegno al reddito e al welfare, la formazione gratuita per titolari e dipendenti e le iniziative per favorire l’incontro tra domanda ed offerta sono tra i principali servizi offerti dall’Ente Bilaterale del Turismo Toscano, a cui aderiscono le imprese del settore con almeno un dipendente.