Il Teatro del Fiume verso il gran finale

La Rassegna "Teatro del fiume" dalla compagnia casentinese Nata teatro è arrivata alla sua ventiduesima edizione, e in collaborazione con numerosi Comuni del Casentino vola verso il gran finale di un’estate piena di spettacoli per grandi e piccini. Oggi martedì 26 agosto appuntamento con lo spettacolo “I Tre porcellini” a Soci alle ore 21,15 a ingresso gratuito. La rassegna si chiuderà poi in piazza Grande a Bibbiena venerdì 29 agosto con l’evento finale “Arriva il Conto Von Tok“. Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21.15, per informazioni: 379 14 25 201.

La Rassegna "Teatro del fiume" dalla compagnia casentinese Nata Teatro è arrivata alla sua ventiduesima edizione, e ha coinvolto numerosi Comuni del Casentino in un viaggio fatto di spettacoli che hanno accompagnato le famiglie durante tutta l’estate. "Siamo felici di aver organizzato la nuova edizione del Teatro del Fiume, una rassegna pensata per i più piccoli e per le loro famiglie, che da luglio a fine agosto ha portato nei Comuni del Casentino ben 28 spettacoli, tra natura, gioco e immaginazione – dichiara Livio Valenti, direttore artistico di Nata Teatro – Un invito a vivere l’estate insieme, attraverso il linguaggio universale del teatro. E allora, tutti a bordo!"