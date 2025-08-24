Il ritorno del torneo Bai. I balestrieri di Sansepolcro sfidano Gubbio e Assisi

SANSEPOLCROBalestrieri di Sansepolcro oggi a Cantiano per difendere il titolo a squadre e riconquistare possibilmente l’individuale nell’edizione 2025 del torneo Bai (Balestra Antica all’Italiana), che li vede sempre gareggiare assieme a quelli di Gubbio e di Assisi. I 15 qualificati, suddivisi in tre tornate perchè in ognuna sono posti cinque singoli bersagli, sono Franco Trappoloni, Alessandro Tizzi, Federico Romolini, Enzo Cestelli e Riccardo Bonauguri nel quintetto iniziale; Mauro Cornioli, Nicola Guidobaldi, Francesco Alessandrini, Marco Bellanti e Simone Carbonaro in quello successivo; Luciano Mazzini, Andrea Giovagnini, Gian Luca Baldi, Rosvindo Guidobaldi e Viviano Zanchi nel terzo.Una squadra senza dubbio competitiva, con balestrieri esperti (Romolini, Bonauguri, Alessandrini, Mazzini, Bellanti, Cornioli e Cestelli), altri che si stanno mettendo in evidenza nelle varie gare, vedi Carbonaro, il maestro d’armi Giovagnini e il neo-campione cittadino Tizzi e altri ancora che hanno vinto il secolare Palio come Trappoloni, Baldi e Zanchi, più i due Guidobaldi, padre e figlio. Ai fini del titolo a squadre vengono conteggiate le migliori dieci frecce piazzate, mentre gli autori dei tre tiri più precisi di ogni città andranno poi a disputare la finale a 9 per l’assegnazione del collare di campione individuale del Bai e anche in questo caso ciascuno avrà il proprio bersaglio. Collare detenuto dall’eugubino Claudio Mancini, che lo scorso anno a Chiusi ha preceduto due balestrieri biturgensi: Francesco Alessandrini e Andrea Giovagnini. L’ultimo portacolori di Sansepolcro ad aggiudicarsi l’individuale è stato Gian Luca Baldi nel 2023 in piazza Torre di Berta.