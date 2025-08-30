Il ritorno del Fierone di fine estate

SUBBIANO

Fierone di fine estate a Subbiano. Oltre cinquanta bancarelle sparse lungo il paese in un chilometro dove si può trovare di tutto. Dall’abbigliamento, alla gastronomia con le eccellenze del territorio e banchi di una volta con ogni genere di attrezzo e pezzi di ricambio. L’appuntamento è per lunedì, il classico giorno del mercato settimanale, che si allarga e arricchisce. Il "Fierone di fine estate" coinvolge tutto il centro del paese in un momento d’incontro, socialità, di shopping su quasi un chilometro di strade, da viale Martiri della Libertà a viale Europa, che è vicino ai giardini e offre anche una sosta in tranquillità. "Quella del primo lunedì di settembre – dice il sindaco Ilaria Mattesini – è una fiera ben organizzata dall’Ufficio di Polizia Municipale, che rivitalizza il paese nel momento in cui prende il via la Festa di Fine Estate e offre agli operatori del commercio su area pubblica un’opportunità di lavoro. Un’occasione questa che riporta tutti in una piazza dopo le ferie estive per un incontro di comunità".

Dalla mattina alla sera di lunedì si può passeggiare tra quasi cinquanta banchi dove si può trovare un po’ di tutto: vestiti e calzature con i grandi sconti dell’estate ma anche con le novità autunnali, biancheria, prodotti di bellezza , ricambi introvabili di ogni genere, casalinghi per la cucina, elementi di arredo e molto. Una fiera che diventa anche luogo dove fermarsi per mangiare o per un asporto di qualità con le ghiottonerie delle tradizioni regionali e locali, tra cui porchetta, piadine e crescioni, polli allo spiedo, ma anche un mercato all’aperto .

So.Fa.