Il progetto del Gal per valorizzare i prodotti locali

Evento finale oggi a Corezzo del Progetto di Comunità Sviluppo insieme, finanziato dal Gal Appennino Aretino, che coinvolge il territorio comunale di Chiusi della Verna e di Ortignano Raggiolo su idee di sviluppo condivise quali la definizione di prodotti tipici frutto di un’integrazione ed interazione della cultura del cibo dei singoli territori. I partner hanno condiviso gli obiettivi di recuperare terreni agricoli incolti e boschi abbandonati, contribuire alla conservazione della diversità biologica, aumentare la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole e agroalimentari, rendere la comunità più coesa, ridurre lo spopolamento delle frazioni di montagna. La Comunità della Valle Santa, il Consorzio della farina di castagne del Pratomagno e del Casentino, l’associazione Pro loco di Corezzo, l’ Associazione Produttori della Valteggina a Km0 e Slow Food Aps, sono i partner diretti del progetto Sviluppo Insieme e si sono impegnati in diverse attività. Come la definizione di modalità innovative per l’attribuzione alle aziende agricole della gestione dei terreni incolti e boschi abbandonati, lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche e processi, l’innovazione green, l’educazione al consumo responsabile e ancora tante experience culturali e gastronomiche. E a partire dalle ore 10 di oggi nella sala Mercatale Espositiva di Corezzo saranno raccontate le scelte e i risultati raggiunti. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza.

S.F.