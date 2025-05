Il maggio dei libri. Oggi c’è Santoni

Prosegue l’edizione 2025 del Maggio dei Libri a San Giovanni Valdarno con il ritorno in città di Vanni Santoni. Oggi alle 17.30 il celebre scrittore valdarnese parlerà del suo romanzo "Il detective sonnambulo" (Mondadori) a Palomar, la prima presentazione in provincia di Arezzo e tra le prime in Toscana. L’incontro sarà moderato dal giornalista David Allegranti.

Ambientato in una Parigi contemporanea, il libro racconta la storia di Martino, che se n’è andato dall’Italia e vaga senza grandi prospettive fino a quando incontra Johanna. Si innamorano, ma è un amore reso difficile dalle continue scomparse di lei, che non sembra avere molte vite. Tuttavia si amano, fino a quando Johanna scompare e non si fa più vedere. Martino la cerca ovunque, finché incappa in un manifesto che mostra la foto di un ragazzo che scende da un jet privato. Dietro di lui riconosce i capelli rossi di Johanna. Il poster è stato affisso da Tanya, la leader di un gruppetto anarchico che vuole ritrovare il giovane della foto, un certo Manfredi Contini della Torre, criptomilionario che ha fatto una misteriosa donazione al suo gruppo. Tanya e Martino uniscono le forze e si imbarcano in un’indagine che li porterà a inseguire in giro per l’Europa Manfredi.

Vanni Santoni ha pubblicato, tra gli altri, i romanzi "Gli interessi in comune" (Feltrinelli, 2008), "Se fossi fuoco, arderei Firenze" (Laterza, 2011), "Muro di casse" (Laterza, 2015), "La stanza profonda" (Laterza, 2017, nella dozzina finalista del premio Strega). Per Mondadori è autore del ciclo di "Terra ignota" (2013-2017), dei "Fratelli Michelangelo" (2019) e della "Verità su tutto" (2022, premio Viareggio selezione della giuria). Il suo libro Dilaga ovunque (Laterza, 2023) è premio Selezione Campiello.