Il Festival della pasta è servito. Un evento per rendere omaggio alla storica vocazione del Borgo

Sale sempre più l’attesa a Sansepolcro per l’inedito festival "Primi dei Primi", dedicato – come dice il titolo stesso - ai primi piatti e alla cultura della pasta, in programma nei giorni 2, 3 e 4 maggio. Un evento unico nel suo genere, che rende omaggio alla storica vocazione produttiva del Borgo – prima città al mondo ad aver avviato la produzione industriale di pasta nel 1827 – e che intende celebrarne identità, eccellenze e innovazione.

L’evento, promosso dal Comune di Sansepolcro con la collaborazione di Confcommercio e Terretrusche e il supporto di Camera di Commercio di Arezzo-Siena e Regione Toscana, animerà il centro storico con un ricchissimo calendario di appuntamenti gastronomici, culturali e di intrattenimento. A dimostrazione dell’interesse che suscita, torna in una nuova forma fra gli appuntamenti collaterali anche il concorso sul miglior vinsanto artigianale della Valtiberina, che domenica 4 maggio (ore 17) nella sala consiliare di Palazzo delle Laudi porterà in città Luca Gardini, il miglior critico del mondo di vini italiani nel 2022, nonché curatore della guida vini de L’Espresso. Un’autentica personalità in questo settore, che dirà la sua sui vinsanti del territorio. Chi vuol partecipare, portando due bottiglie, dovrà contattare il numero 335 7752052.

Tornando alla pasta, il programma è alquanto ricco e per tutti i gusti: cena di gala stellata, showcooking e street chef, le "Botteghe dei Primi dei Primi", una masterclass di cucina, laboratori per bambini, la storia della Buitoni raccontata in una mostra tematica, "pasta party" con cocktail area e momenti di spettacolo, "Pasta Movie" con cinema e cultura tra cibo e identità, "La Dolce Vita" (raduno di auto e moto d’epoca) e il pranzo della domenica nel borgo con gli chef ospiti. Il cuore del festival sarà rappresentato simbolicamente da un campo di grano in piazza, a sottolineare il forte legame tra terra, agricoltura e saper fare. Ma tutto il centro storico sarà protagonista di una manifestazione che si preannuncia di forte attrattività.

"Sansepolcro è la città della pasta per vocazione e storia – ha detto il sindaco Fabrizio Innocenti - e con "Primi dei Primi" vogliamo valorizzare un’eredità che ci rende unici nel mondo, costruendo un evento che unisce qualità, promozione turistica e cultura del cibo. Questo festival sarà anche un volano per le attività locali e una festa che coinvolgerà tutta la comunità". Fra i sostenitori del progetto spiccano figure di rilievo del panorama gastronomico italiano, grandi nomi della cucina italiana e internazionale.