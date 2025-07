I Mercoledì di Anghiari al debutto. Stasera la selezione di Miss Toscana

di Claudio Roselli

Sarà la selezione regionale toscana del celebre concorso di Miss Italia ad aprire nel migliore dei modi stasera la 20esima edizione de "I Mercoledì", uno fra gli appuntamenti in assoluto più attesi dell’estate in provincia di Arezzo. E si tratta di un evento inedito per il paese valtiberino, che ha scelto la location di piazza IV Novembre (ore 21) per la celebrazione della bellezza femminile: la ragazza che uscirà vincitrice da , oltre a ricevere la corona, accederà di diritto alla semifinale regionale. Un motivo in più di indubbia rilevanza per attrarre gente nella patria di Baldaccio, che comunque non si fa di certo pregare nelle varie serate, sapendo di poter trovare un menù sostanzioso fra musica, mercatini, animazioni per le famiglie, gastronomia, moda e shopping.

Sarà così per tutti e nove i mercoledì che coprono luglio e agosto: nello specifico oggi, il 9, il 16, il 23 e il 30 per il mese di luglio appena iniziato e poi il 6, il 13, il 20 e il 27 agosto. Non solo… Miss Italia nel programma odierno: in piazza del Popolo, "Piccoli Chef" a cura di Leda Acquisti e prova di tiro con l’arco a cura dell’associazione Sagittari Anglariensis con truccabimbi. E se piazza Baldaccio è riservata ai mercatini, in via Mazzini è previsto il dj set di Fabio Cecconi e Claudio Cioni, mentre nella piazzetta De Amicis ci sarà dj Barone e infine "le magiche notti d’oriente – Salomè" in via Nova. Un impianto articolato di iniziative messe in campo dal Centro Commerciale Naturale "Vie " e da Confesercenti in collaborazione con il Comune e con l’Associazione Pro-, più il contributo della Regione Toscana, di Toscana Promozione Turistica e della Banca e Stia Credito Cooperativo e con il patrocinio della Camera di Commercio di Arezzo e Siena, grazie anche al sostegno di aziende private.

"I Mercoledì sono ormai un vero e proprio format conosciuto e apprezzato anche nelle regioni limitrofe – ha dichiarato il sindaco Alessandro Polcri – e siamo certi che si confermeranno appuntamenti di successo con tanti visitatori; ogni angolo del borgo diventa protagonista del programma settimanale di eventi a tema, spettacoli, mercatini, serate di intrattenimento pensate anche per i più piccoli e tanta musica che animerà tutte le piazze del borgo. Come ogni anno è confermato il servizio di navetta per agevolare le presenze".