I licei Giovanni da San Giovanni partecipano a Didacta Italia

I Licei Giovanni da San Giovanni saranno presenti dal 12 al 14 marzo alla Fortezza da Basso di Firenze, a "Didacta Italia", l’appuntamento più importante per la formazione e l’innovazione scolastica. In questa importante cornice, la dirigente scolastica Lucia Bacci(nella foto) sarà relatrice in due panel di rilievo. Il 13 marzo interverrà sul progetto "Dalla bottega all’impresa: un viaggio nella moda e nell’innovazione", effettuato con la classe 1° AMI del Liceo del Made in Italy, insieme a due studenti relatori, Sophia Pecciarelli e Thomas Pampaloni.

Attraverso l’evoluzione del settore calzaturiero del Valdarno Superiore, integrando tradizione e innovazione, gli studenti hanno lavorato trasversalmente su Stem, progettazione digitale, sostenibilità e simulazioni imprenditoriali. Il giorno successivo interverrà alla tavola rotonda del progetto "Impar-Ai", la sperimentazione promossa dal Ministero sull’IA nelle scuole della Toscana. L’incontro rappresenta un’opportunità di confronto sul futuro dell’educazione nell’era dell’Intelligenza Artificiale.