Gli ottant’anni dell’azienda Soldini. I proprietari sono cittadini onorari

Cittadinanza onoraria per Marco e Rossano Soldini in occasione degli 80 anni di attività della ditta casentinese. A conferirla è stata l’amministrazione con una decisione presa all’unanimità in Consiglio comunale. Soldini non è infatti solo una ditta che porta il nome di Capolona nel mondo, ma è anche l’azienda grazie alla quale Capolona si è allargata, è cresciuta ed è diventata più ricca. Non c’è famiglia infatti che non abbia almeno una persona che ha lavorato o che lavora nella storica azienda.

"Questo anniversario è un traguardo importante per una nostra impresa che rappresenta il Made in Italy tra innovazione e artigianalità - ha sottolineato il sindaco Mario Francesconi - un’azienda che nasce con i fratelli Gustavo, Giuseppe ed Ermenegildo Soldini ed un’azienda che ha fatto nascere il paese di Capolona. Prima c’era solo Caliano, un piccolissimo nucleo attorno alla chiesa e gli altri nuclei erano nella zona di Castelluccio. Con la nascita della Soldini si comincia a costruire ed il paese cresce anche economicamente. Aprono i battenti altri laboratori di terzisti e Capolona comincia ad acquistare una sua importante identità di paese".

Adesso la Soldini è gestita da Marco e Rossano Soldini che ancora oggi con le loro creazioni portano il nome di Capolona nel mondo. La dimostrazione è data anche dal francobollo celebrativo dedicato all’azienda e che rientra nella serie tematica "Le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy". Francobollo presentato di recente nel Salone degli Arazzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla presenza del Ministro Adolfo Urso, dell’imprenditore Rossano Soldini, di rappresentanti di Poste Italiane, Poligrafico e Zecca dello Stato. Un riconoscimento di grande valore che suggella gli 80 anni di attività dell’azienda nata a Capolona nel 1945.

Sonia Fardelli