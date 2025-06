Agenzia Generali verso il Talent Day

L’agenzia Generali di via Guido Monaco ad Arezzo organizza per il prossimo 9 luglio il Talent Day. Un evento che si pone come obiettivo quello di accogliere i candidati per far scoprire chi è, cosa fa, quali sono gli ambienti di lavoro, e soprattutto il ruolo e la professione di consulente assicurativo per Generali, l’assicuratore più conosciuto in Italia con oltre 15 mila dipendenti e più di 1.150 agenzie presenti sul territorio.

Nel corso dell’evento del prossimo 9 luglio alle 17.30, organizzato negli uffici di via Pasqui 4 ad Arezzo, sarà infatti illustrato l’impegno quotidiano della compagnia per i propri clienti e quello che è il ruolo del consulente assicurativo, al fine di individuare alcune risorse che potranno entrare a far parte della squadra dell’agenzia. Sono previsti percorsi di formazione e di mentoring che accompagneranno la crescita professionale dei candidati oltre che supporti informatici per ottimizzare la qualità della consulenza assicurativa.

Viene chiesto come requisito la laurea o un diploma di istruzione superiore, capacità relazionali e comunicative, una buona dose di entusiasmo, passione, predisposizione ad un lavoro dinamico ed orientato al risultato, capacità di pianificazione e organizzazione. Non è richiesta esperienza pregressa nel settore.

Per maggiori informazioni e per partecipare al Talent Day è necessario inviare il proprio curriculum all’agenzia Generali di via Guido Monaco ad Arezzo tramite mail a: [email protected] oppure contattando il numero 0575355451.