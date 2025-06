’Tra Tevere e Arno’ per l’educazione civica. Sette borse di studio ai migliori studenti

AREZZODomani, alle 18, nella cornice della chiesa sconsacrata di via Oberdan, si svolgerà la cerimonia di consegna delle borse di studio promosse dall’associazione culturale Tra Tevere e Arno. Un momento importante che chiude un anno scolastico intenso, dedicato all’educazione civica, dove i membri dell’associazione si sono alternati nel ruolo di docenti all’interno delle scuole di Arezzo e della provincia. Saranno premiati i migliori lavori realizzati dagli studenti sui temi trattati durante le lezioni: quattro borse di studio da 250 euro ciascuna andranno agli elaborati scritti più meritevoli, due borse dello stesso valore premieranno i video più efficaci, e una borsa di studio verrà assegnata alla classe ritenuta più volenterosa, in base all’impegno complessivo dimostrato. Il progetto ha coinvolto numerosi istituti, e la selezione non è stata semplice per la direttrice dell’associazione, la professoressa Maria Pia Nannini, che ha esaminato con cura ogni contributo ricevuto. La partecipazione degli studenti è stata ampia e sentita, a testimonianza della riuscita di un’iniziativa che ha saputo coniugare formazione, cittadinanza attiva e creatività. "L’educazione civica è fondamentale per costruire cittadini consapevoli – ha dichiarato il presidente e fondatore dell’associazione, il dottor Stefano Tenti (nella foto)– e siamo orgogliosi di aver trovato nei giovani aretini entusiasmo e serietà. Il loro impegno dimostra quanto sia attuale e necessaria una formazione scolastica che non si limiti ai libri, ma parli direttamente alla coscienza civile dei ragazzi". La cerimonia di domani rappresenta dunque non solo una premiazione, ma anche un momento di riconoscimento collettivo.