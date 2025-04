Giovani protagonisti. A loro il palcoscenico

A partire dal 9 maggio e fino alla metà di giugno, ogni venerdì, Montevarchi diventerà il palcoscenico di un ciclo di incontri tematici interamente dedicati ai giovani. Un’iniziativa che punta ad aprire uno spazio di confronto autentico sulla città e sul futuro da costruire insieme, in un dialogo diretto tra le nuove generazioni e le istituzioni.

L’idea è nata da un incontro tra il sindaco Silvia Chiassai Martini e Juliana Sinani, una studentessa che ha scelto di scrivere direttamente alla prima cittadina per esprimere riflessioni e proposte. Da questo scambio spontaneo è scaturita la volontà condivisa di dare vita a una serie di appuntamenti pubblici, pensati per offrire ai giovani uno spazio reale in cui esprimere opinioni, porre domande e affrontare temi centrali come salute, sicurezza, ambiente e disagio giovanile.

Gli incontri si terranno sotto al loggiato di Palazzo Varchi. "Credo sia fondamentale offrire ai ragazzi la possibilità di confrontarsi apertamente su temi che li riguardano da vicino", ha detto il sindaco. Alla base del progetto c’è la consapevolezza che spesso i giovani si sentano poco ascoltati, come conferma Juliana Sinani, tra le prime promotrici dell’iniziativa: "Questa idea nasce dall’esigenza di dare voce a chi, come noi, vive quotidianamente problemi legati alla scuola, alla città, ai rapporti personali, ma troppo spesso non ha modo di esprimersi".

Al fianco di Juliana anche Emanuele Ravasio e Daniele Segreto, giovani che hanno deciso di collaborare attivamente all’iniziativa, condividendone obiettivi e spirito. "Noi siamo il presente che vuole costruire il futuro — ha dichiarato Emanuele —. Viviamo un periodo complesso, ma vogliamo raccogliere le sfide e far sentire la nostra voce – hanno detto".